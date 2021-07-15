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«Завистники пусть квакают дальше»: Петросян «на стиле» показал редкое фото с супругой
Шоу-бизнес
«Завистники пусть квакают дальше»: Петросян «на стиле» показал редкое фото с супругой
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 15 июля. Юморист Евгений Петросян решил порадовать своих поклонников редким фото с молодой супругой Татьяной Брухуновой. Стильная пара вызвала восторги фолловеров.

О романе 75-летнего Петросяна с 32-летней Брухуновой стало известно после развода юмориста в 2018 году. Однако в соцсетях артист эстрады нечасто публикует совместные фото. Молодая супруга, активно ведущая блог, также не балует поклонников семейными снимками.

В среду редкая фотография неожиданно появилась на странице Петросяна. В кадре он запечатлелся рядом с молодой супругой в рубашке, укороченных брюках и брендовой соломенной шляпе. Татьяна облачилась в длинное платье и похожий головной убор.

Подписчики Петросяна пришли в восторг от поста.

«Ваууу, это первое официальное фото? Безумно гармонично смотритесь», — пишет один из них.

Другие отметили, что супруги, несмотря на разницу в возрасте, все-таки очень похожи — «улыбками и настроением».

«Очень красивые люди, красивая семья, жаль Ваганчика нет на фото. Ждем фотки с ним», — добавил фолловер.

«Как всегда на стиле. Молодцы. А завистники пусть квакают дальше!!!» — эмоциональтно добавила одна из поклонниц юмориста.

Недавно Брухунова вернулась из отпуска, который она провела на Мальдивах. Супруга юмориста призналась, что около двух месяцев назад она ощутила усталость, которая никак не проходила. Тогда Брухунова обратилась к неврологу, и специалист посоветовал ей незамедлительно отправиться в отпуск. Чтобы справиться с эмоциональным выгоранием, она отказалась от всех гаджетов и полностью отдалась неспешному отдыху.

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петросян брухунова
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