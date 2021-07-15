Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 04:33
04:15
Общество
Роспотребнадзор сообщил о влиянии жары на количество блох
04:14
Общество
Кинолог Голубев дал советы по содержанию собаки во время жары
04:00
Весь мир
Экономист раскрыл судьбу транзита российского газа через Украину после 2024 года
03:49
Шоу-бизнес
«Завистники пусть квакают дальше»: Петросян «на стиле» показал редкое фото с супругой
03:48
Общество
Программа доступного туризма для студентов заработала с 15 июля
03:41
Политика
Мэр Майами прокомментировал свои слова об авиаударе по Кубе
03:41
Политика
Видеонаблюдение на выборах в Госдуму охватит все 85 регионов России
03:36
Общество
Юрист Краснянская назвала способы продлить отпуск с полной оплатой
03:20
Наука
Создан имплантируемый датчик для восстановления чувствительности нервов
02:52
Происшествия
Полиция Твери разыскивает не вернувшуюся с работы женщину
Все новости

Программа доступного туризма для студентов заработала с 15 июля

  /   Обновлено: 15 июля 2021 03:48
Общество
Программа доступного туризма для студентов заработала с 15 июля
pixabay.com

Москва, 15 июля. Проект туризма для студентов по доступным ценам, разработанный Минобрнауки России, начинает работу с 15 июля. Об этом сообщили на сайте образовательного ведомства.

Суть программы в том, что учащиеся вузов смогут жить в летних кампусах и общежитиях учебных заведений по доступным ценам. Проект был подготовлен в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина.

Вице-премьер министр России Чернышенко считает, что студенты должны иметь возможность путешествовать по РФ. Уточняется, что в программе на сегодняшний день участвуют 15 вузов.

Ранее представители Минобрнауки России рекомендовали привить от коронавирусной инфекции сотрудников подведомственных организаций. Известно, что непривитых работников могут временно отстранить от рабочей деятельности.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Программа доступного туризма для студентов заработала с 15 июля
студенты туризм вузы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru