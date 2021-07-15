Программа доступного туризма для студентов заработала с 15 июля

Москва, 15 июля. Проект туризма для студентов по доступным ценам, разработанный Минобрнауки России, начинает работу с 15 июля. Об этом сообщили на сайте образовательного ведомства.

Суть программы в том, что учащиеся вузов смогут жить в летних кампусах и общежитиях учебных заведений по доступным ценам. Проект был подготовлен в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина.

Вице-премьер министр России Чернышенко считает, что студенты должны иметь возможность путешествовать по РФ. Уточняется, что в программе на сегодняшний день участвуют 15 вузов.

Ранее представители Минобрнауки России рекомендовали привить от коронавирусной инфекции сотрудников подведомственных организаций. Известно, что непривитых работников могут временно отстранить от рабочей деятельности.