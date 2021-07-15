Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 04:33
04:15
Общество
Роспотребнадзор сообщил о влиянии жары на количество блох
04:14
Общество
Кинолог Голубев дал советы по содержанию собаки во время жары
04:00
Весь мир
Экономист раскрыл судьбу транзита российского газа через Украину после 2024 года
03:49
Шоу-бизнес
«Завистники пусть квакают дальше»: Петросян «на стиле» показал редкое фото с супругой
03:48
Общество
Программа доступного туризма для студентов заработала с 15 июля
03:41
Политика
Мэр Майами прокомментировал свои слова об авиаударе по Кубе
03:41
Политика
Видеонаблюдение на выборах в Госдуму охватит все 85 регионов России
03:36
Общество
Юрист Краснянская назвала способы продлить отпуск с полной оплатой
03:20
Наука
Создан имплантируемый датчик для восстановления чувствительности нервов
02:52
Происшествия
Полиция Твери разыскивает не вернувшуюся с работы женщину
Все новости

Мэр Майами прокомментировал свои слова об авиаударе по Кубе
Политика
Мэр Майами прокомментировал свои слова об авиаударе по Кубе
Global Look Press  /  Joaquin Hernandez / Xinhua

Майами, 15 июля. Мэр Майами Фрэнсис Суарес заявил, что не призывал к авиаударам по Кубе, а говорил о прежней реакции американских властей на разные инциденты.

Суарес отметил, что в Майами люди чрезвычайно расстроены и хотят быть уверены, что администрация президента США Джо Байдена «рассматривает все опции».

«Разные администрации рассматривали различные варианты в разных театрах по всему миру. Один из них, который я привел в качестве примера, — авиаудары в Косово при администрации Клинтона», — подчеркнул Суарес.

Мэр Майами уточнил, что ему сложно видеть, как в 90 милях от города нечто происходит «без какого-либо реального вмешательства США».

Ранее сообщалось, что Суарес призвал США нанести удар по Кубе для свержения правительства страны. Он также отмечал, что рассчитывает обсудить с американским лидером Джо Байденом военную интервенцию на Кубу.

Массовые антиправительственные акции протеста начались на Кубе 11 июля. Участники демонстраций призывали к решению проблемы дефицита продуктов питания и роста цен на Острове свободы и требовали от властей действий, направленных на борьбу с пандемией.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Мэр Майами прокомментировал свои слова об авиаударе по Кубе
сша майами куба суарес
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru