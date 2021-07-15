Мэр Майами прокомментировал свои слова об авиаударе по Кубе

Майами, 15 июля. Мэр Майами Фрэнсис Суарес заявил, что не призывал к авиаударам по Кубе, а говорил о прежней реакции американских властей на разные инциденты.

Суарес отметил, что в Майами люди чрезвычайно расстроены и хотят быть уверены, что администрация президента США Джо Байдена «рассматривает все опции».

«Разные администрации рассматривали различные варианты в разных театрах по всему миру. Один из них, который я привел в качестве примера, — авиаудары в Косово при администрации Клинтона», — подчеркнул Суарес.

Мэр Майами уточнил, что ему сложно видеть, как в 90 милях от города нечто происходит «без какого-либо реального вмешательства США».

Ранее сообщалось, что Суарес призвал США нанести удар по Кубе для свержения правительства страны. Он также отмечал, что рассчитывает обсудить с американским лидером Джо Байденом военную интервенцию на Кубу.

Массовые антиправительственные акции протеста начались на Кубе 11 июля. Участники демонстраций призывали к решению проблемы дефицита продуктов питания и роста цен на Острове свободы и требовали от властей действий, направленных на борьбу с пандемией.