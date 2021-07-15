Видеонаблюдение на выборах в Госдуму охватит все 85 регионов России

Москва, 15 июля. На сентябрьских выборах в Госдуму видеонаблюдение охватит более 80% избирателей во всех регионах России, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

По его словам, видеонаблюдение охватит все 85 субъектов. Будет задействовано более 50 тысяч камер. Видеонаблюдение будет вестись три дня голосования, начиная с 08:00 16 сентября.

«Мы долго искали оптимальную модель, которая позволила бы с учетом финансирования сохранить высокие стандарты и сделать результаты видеонаблюдения максимально доступными для непосредственных участников избирательного процесса», — сообщил в ходе заседания ЦИК Булаев.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центральная избирательная комиссия приготовила сюрпризы для провокаторов на выборах в Госдуму РФ. Она не уточнила, какие именно меры имеет в виду.