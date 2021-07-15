Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 04:33
04:15
Общество
Роспотребнадзор сообщил о влиянии жары на количество блох
04:14
Общество
Кинолог Голубев дал советы по содержанию собаки во время жары
04:00
Весь мир
Экономист раскрыл судьбу транзита российского газа через Украину после 2024 года
03:49
Шоу-бизнес
«Завистники пусть квакают дальше»: Петросян «на стиле» показал редкое фото с супругой
03:48
Общество
Программа доступного туризма для студентов заработала с 15 июля
03:41
Политика
Мэр Майами прокомментировал свои слова об авиаударе по Кубе
03:41
Политика
Видеонаблюдение на выборах в Госдуму охватит все 85 регионов России
03:36
Общество
Юрист Краснянская назвала способы продлить отпуск с полной оплатой
03:20
Наука
Создан имплантируемый датчик для восстановления чувствительности нервов
02:52
Происшествия
Полиция Твери разыскивает не вернувшуюся с работы женщину
Все новости

Юрист Краснянская назвала способы продлить отпуск с полной оплатой

  /   Обновлено: 15 июля 2021 03:37
Общество
Юрист Краснянская назвала способы продлить отпуск с полной оплатой
pixabay.com

Москва, 15 июля. Согласно Трудовому кодексу РФ россияне могу продлевать оплачиваемый отпуск или переносить на другой срок. Об этом заявила службы юрист Светлана Краснянская.

Статья 124 ТК РФ гласит, что такое продление отпуска возможно при согласии работодателя. Одной из таких причин является сдача крови и ее компонентов.

Также на дополнительные дни в отпуске могут рассчитывать несовершеннолетние и работники с ненормированным графиком. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на слова руководителя HR службы юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светланы Краснянской.

Ранее юрист, эксперт по трудовому праву Дмитрий Кофанов рассказал, что возможности законного увольнения человека с формулировкой об отсутствии вакцинации от коронавирусной инфекции не существует. Эксперт отметил, что если непривитого сотрудника вынудили уйти по собственному желанию — восстановить права будет непросто.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Юрист Краснянская назвала способы продлить отпуск с полной оплатой
отпуск юрист трудовой кодекс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru