Юрист Краснянская назвала способы продлить отпуск с полной оплатой

Москва, 15 июля. Согласно Трудовому кодексу РФ россияне могу продлевать оплачиваемый отпуск или переносить на другой срок. Об этом заявила службы юрист Светлана Краснянская.

Статья 124 ТК РФ гласит, что такое продление отпуска возможно при согласии работодателя. Одной из таких причин является сдача крови и ее компонентов.

Также на дополнительные дни в отпуске могут рассчитывать несовершеннолетние и работники с ненормированным графиком. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на слова руководителя HR службы юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светланы Краснянской.

Ранее юрист, эксперт по трудовому праву Дмитрий Кофанов рассказал, что возможности законного увольнения человека с формулировкой об отсутствии вакцинации от коронавирусной инфекции не существует. Эксперт отметил, что если непривитого сотрудника вынудили уйти по собственному желанию — восстановить права будет непросто.