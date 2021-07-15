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Создан имплантируемый датчик для восстановления чувствительности нервов

  /   Обновлено: 15 июля 2021 03:20
Наука
Создан имплантируемый датчик для восстановления чувствительности нервов
pixabay.com

Иерусалим, 15 июля. Израильские ученые разработали датчик для восстановления чувствительности крысиной лапки, у которой был поврежден нерв. Результаты исследования публикует журнал ACS Nano.

Датчик с автономным питанием вернул лабораторной крысе с перерезанным нервом тактильные ощущения левой конечности. Устройство действует на базе трибоэлектрического эффекта. Датчик имплантируется под кожу и под давлением передает в уцелевшие нервы электрические импульсы, которые воздействуют на мозг.

Исследования длились 26 дней. Чтобы установить долговечность датчика, ученые извлекли из него более полумиллиона импульсов. Имплант имел площадь около двух квадратных миллиметров.

Ранее исследователи из Соединенных Штатов разработали замкнутую систему обезболивания. Специальный имплантат служит «нейронным мостом», объединяющим две области головного мозга.

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наука разработка имплант
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