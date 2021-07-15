Полиция Твери разыскивает не вернувшуюся с работы женщину

Тверь, 15 июля. Минувшим утром женщина не вернулась с работы и исчезла. Об этом сообщил волонтерский поисково-спасательный отряд «Сова».

В розыск объявлена Валентина Рогозина 1976 года рождения. В последний раз женщину видели на работе, по адресу Петербургское шоссе, дом 95. Примерно в 9:30 (по Москве) она направилась домой, но не дошла. Больше ее не видели.

Пропавшая может нуждаться в медпомощи. Из особых примет: рост 155 сантиметров и среднее телосложение. Женщина имеет русые короткие волосы и серо-голубые глаза. На момент исчезновения была одета в белую блузку и джинсовую юбку с бахромой. При себе может быть маленькая белая сумка и телефон.

Всех, кто обладает любой информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам из ориентировки, сообщает ВПСО «Сова».

Ранее полицейские начали поиски худощавого подростка с черным велосипедом в Нижегородской области.