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Полиция Твери разыскивает не вернувшуюся с работы женщину
Происшествия
Полиция Твери разыскивает не вернувшуюся с работы женщину
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Тверь, 15 июля. Минувшим утром женщина не вернулась с работы и исчезла. Об этом сообщил волонтерский поисково-спасательный отряд «Сова».

В розыск объявлена Валентина Рогозина 1976 года рождения. В последний раз женщину видели на работе, по адресу Петербургское шоссе, дом 95. Примерно в 9:30 (по Москве) она направилась домой, но не дошла. Больше ее не видели.

Пропавшая может нуждаться в медпомощи. Из особых примет: рост 155 сантиметров и среднее телосложение. Женщина имеет русые короткие волосы и серо-голубые глаза. На момент исчезновения была одета в белую блузку и джинсовую юбку с бахромой. При себе может быть маленькая белая сумка и телефон.

Всех, кто обладает любой информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам из ориентировки, сообщает ВПСО «Сова».

Ранее полицейские начали поиски худощавого подростка с черным велосипедом в Нижегородской области.

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