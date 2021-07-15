Джон Керри обсудил с Путиным сотрудничество в области изменения климата

Москва, 15 июля. Спецпосланник американского президента по вопросам климата Джон Керри провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудил тему изменения климата.

Керри и Путин подчеркнули необходимость сотрудничества в области изменения климата. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

«Керри подчеркнул, что США и РФ предстоит сыграть важную роль, в том числе в сокращении выбросов парниковых газов в это критическое десятилетие, стремясь к нулевым выбросам в долгосрочной перспективе...» — рассказали в Госдепе.

Российский лидер согласился с тем, что нужно усилить борьбу с изменением климата. Он также подтвердил намерения Москвы сократить выбросы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об изменении климата в России. Климат на планете каждое десятилетие становится все теплее. По его словам, это заметно при осреднениях температуры.