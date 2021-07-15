Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 03:02
02:52
Происшествия
Полиция Твери разыскивает не вернувшуюся с работы женщину
02:39
Политика
Джон Керри обсудил с Путиным сотрудничество в области изменения климата
02:33
Общество
Монашка из США стала звездой TikTok благодаря секрету молодости своего лица
02:29
Общество
Аналитик спрогнозировал подорожание трех видов товаров из-за жары
02:22
Экономика
Финансист рассказал, как правильно копить деньги
02:13
Политика
«Зеленский не читал»: китайцы похвалили статью Путина
02:00
Политика
Межевич заявил, что нет ничего плохого в отправке мигрантов в ЕС через Белоруссию
01:57
Происшествия
Потерпевшая в аварии с Билом не станет оспаривать решение суда
01:55
Происшествия
Журналисты рассказали о задержании дочери экс-мэра Самары
01:49
Происшествия
Работник «Ижводоканала» скончался во время устранения аварии на сетях
Все новости

Монашка из США стала звездой TikTok благодаря секрету молодости своего лица

  /   Обновлено: 15 июля 2021 02:33
Общество
Монашка из США стала звездой TikTok благодаря секрету молодости своего лица
pixabay.com

Вашингтон, 15 июля. Пользователи TikTok пришли в восторг от вида кожи лица американской монахини, выглядевшей в свои 55 никак не больше, чем на 35.

Монахиня епископальной церкви в Нью-Джерси Клодетт Моника Пауэлл или сестра Моника Клэр на своей странице в TikTok призналась, что думала, что ей будут задавать вопросы о религии, но все хотели знать лишь одно: как в 55 лет ей удалось сохранить молодой цвет лица.

В своем последнем видео монахиня открыла секрет: она пользуется детскими кремами и тщательно защищает кожу от солнца. На улицу сестра Клэр выходит под зонтиком, поскольку из-за солнечных лучей у нее начинается мигрень.

«Вероятно, поэтому у меня меньше морщин, чем у некоторых людей моего возраста», — отметила она, улыбаясь.

Публикация сестры Клэр стала вирусной и набрала почти 51 тыс. лайков. В комментариях пользователи оставляют сотни комплиментов в адрес монахини.

Ранее ученый из Ашеровского института Эдинбургского университета, доктор Рупи Ожла сообщил, что продукты, богатые антиоксидантами и минералами, помогут сохранить молодость кожи, а вот от красного мяса лучше отказаться. Он посоветовал исключить из рациона продукты с высоким содержанием железа. Прежде всего, нужно отказаться от мяса говядины и баранины. Получение жиров из семян и орехов продлит молодость кожи и повысит тонус организма.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Монашка из США стала звездой TikTok благодаря секрету молодости своего лица
сша молодость tiktok уход за кожей
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru