Монашка из США стала звездой TikTok благодаря секрету молодости своего лица

Вашингтон, 15 июля. Пользователи TikTok пришли в восторг от вида кожи лица американской монахини, выглядевшей в свои 55 никак не больше, чем на 35.

Монахиня епископальной церкви в Нью-Джерси Клодетт Моника Пауэлл или сестра Моника Клэр на своей странице в TikTok призналась, что думала, что ей будут задавать вопросы о религии, но все хотели знать лишь одно: как в 55 лет ей удалось сохранить молодой цвет лица.

В своем последнем видео монахиня открыла секрет: она пользуется детскими кремами и тщательно защищает кожу от солнца. На улицу сестра Клэр выходит под зонтиком, поскольку из-за солнечных лучей у нее начинается мигрень.

«Вероятно, поэтому у меня меньше морщин, чем у некоторых людей моего возраста», — отметила она, улыбаясь.

Публикация сестры Клэр стала вирусной и набрала почти 51 тыс. лайков. В комментариях пользователи оставляют сотни комплиментов в адрес монахини.

Ранее ученый из Ашеровского института Эдинбургского университета, доктор Рупи Ожла сообщил, что продукты, богатые антиоксидантами и минералами, помогут сохранить молодость кожи, а вот от красного мяса лучше отказаться. Он посоветовал исключить из рациона продукты с высоким содержанием железа. Прежде всего, нужно отказаться от мяса говядины и баранины. Получение жиров из семян и орехов продлит молодость кожи и повысит тонус организма.