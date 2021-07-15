Аналитик спрогнозировал подорожание трех видов товаров из-за жары

Москва, 15 июля. Аномальная жара во многих регионах России повлияет на подорожание как минимум трех категорий продукции.

Цена может вырасти на продукты, на которые сейчас резко вырос спрос, к ним относятся мороженое, безалкогольные напитки, пиво. Продукты, для перевозки которых требуется определенный температурный режим, также могут подорожать, заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков, информирует радио Sputnik.

По его мнению, для хранения и перевозки сливочного масла или замороженных полуфабрикатов необходимы мощные холодильники. Некоторые устройства не справляются с аномальной жарой, что приводит к списанию портящихся продуктов. Повышение цен применяется из-за роста себестоимости продуктов. В третью категорию относятся сельскохозяйственные продукты, производственные показатели которых снижаются из-за жары, что ведет к росту цен на продукты.

Россиянам рассказали о ценах на продукты питания в Абхазии. Отмечается, что цены на продукты в Абхазии начали повышаться с прошлого года и выросли в среднем на 10–15%.