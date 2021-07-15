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Финансист рассказал, как правильно копить деньги
Экономика
Финансист рассказал, как правильно копить деньги
pixabay.com  /  Evgeny

Москва, 15 июля. Главный фактор, который мешает эффективному накоплению денег — отсутствие финансовой дисциплины, заявил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Для начала следует отказаться от тех трат, которых можно избежать — например, кофе в кофейнях по дороге на работу и с работы, регулярные походы в кафе. Эти покупки можно исключить, если готовить кофе и еду с собой дома, пояснил специалист в беседе с «Прайм».

«После этого стоит разобраться с кредитными картами и кредитами», — рассказал он.

После этих двух шагов появятся свободные суммы, которые можно откладывать в подушку безопасности. Она в идеале должна достигать суммы заработка за год или за несколько месяцев и храниться в нескольких валютах сразу. Кроме того, следует учитывать потенциальную долговую нагрузку и обучиться финансовому планированию, посоветовали эксперты.

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финансы деньги накопления
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