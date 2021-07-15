Пекин, 15 июля. Президент России Владимир Путин написал статью, в которой высказался о единстве народов. В Китае также ознакомились с материалом и поделились своим мнением о нем.

Глава государства в своих трудах заявил, что считает ухудшение отношений между странами большой бедой. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Президент Путин прав. Украина и Россия сами по себе являются одной цивилизацией (славянской цивилизацией), а Украина даже является ее колыбелью. Жалко, что исторические обиды и реальная геополитика не сблизили две страны. Это огромное горе для всей славянской цивилизации», — написал Маршал.

Пользователь Эвкалипт считает, что историческое искусство англосаксов теперь оказалось и на Украине. Она наносит себе увечья, чтобы спровоцировать братские страны и напугать противников.

«У Зеленского, очевидно, тоже нет времени читать статью, раз он только надергал из нее цитат и все опроверг», — заключил Железный клевец.

Питвин отметил, что во время СССР Украина следовала за Россией, чтобы пользоваться ее благами и заставлять заботиться о себе. Теперь Киев ослаб, Москва его не собирается кормить, а потому он нашел себе других братьев в лице США и Евросоюза.

«У России и Польши тоже одни корни, напомните им про это», — резюмировал wujirong.

Ранее статью президента Путина оценили жители Украины. Они согласились с заявлением главы государства и вспомнили некоторые исторические факты.