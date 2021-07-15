Потерпевшая в аварии с Билом не станет оспаривать решение суда

Москва, 15 июля. Блогер Эдвард Бил устроил страшную аварию в апреле в Москве. Он получил два года лишения свободы, а также на три года ему запретили управлять машиной.

Однако Билл не отправится в тюрьму или в колонию-поселение. Блогер всего лишь останется в своей квартире. Ему запретили выходить из дома с восьми вечера до восьми утра, покидать столицу и область.

Эдвард Бил 1 апреля за рулем своего спорткара на большой скорости выехал на встречную полосу и влетел в четыре машины. Лобовое столкновения принял на себя автомобиль Volkswagen Polo. За рулем этой машины находилась консультант Госдумы Мария Артемова. В результате аварии она получила тяжелые травмы и впала в кому.

Однако пострадавшая решила не оспаривать решение суда, так как хотела, чтобы Бил понял и осознал свой поступок.

Ранее Бил рассказал, что будет делать после вынесения приговора. Блогер продолжит заниматься видеоконтентом.