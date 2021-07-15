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Журналисты рассказали о задержании дочери экс-мэра Самары

  /   Обновлено: 15 июля 2021 01:55
Происшествия
Журналисты рассказали о задержании дочери экс-мэра Самары
pixabay.com

Самара, 15 июля. Журналисты сообщили, что в Самаре прошло задержание дочери бывшего мэра города Виктора Тархова.

Людмилу Тархову обвиняют в вымогательстве 200 млн рублей у предпринимателя Александра Милеева. Соответствующую информацию передает радио Sputnik.

Виктор Тархов занимал пост мэра Самары с 2006 по 2010 год. Издание «Волга Ньюс» сообщает, что Людмила ранее уже попадала в поле зрение полиции. В 2016 году она якобы оформила фиктивный договор по продаже квартиры.

Недавно вымогатели потребовали с бизнесмена из Ростова-на-Дону 50 миллионов рублей. Правоохранителям уже удалось задержать группу бандитов.

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задержание вымогательство тархова
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