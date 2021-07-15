Ижевск, 15 июля. Работник «Ижводоканала» скончался во время устранения аварии на сетях. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба администрации Ижевска.

Происшествие произошло 14 июля в Ленинском районе. На место инцидента выехало руководство организации и правоохранители. Следствию предстоит установить степень вины должностных лиц.

Глава города Олег Бекмеметьев, городская администрация и руководство «Ижводоканала» выразили семье погибшего свои соболезнования. Родным будет оказана необходимая поддержка.

Недавно директор «Ижводоканала» Дмитрий Муханов назвал причину выброса хлора в городе. Он утверждает, что происшествие произошло из-за разгерметизации контейнера с опасным веществом.