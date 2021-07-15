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Инфекционист назвал сроки начала новой волны коронавируса в России
Общество
Инфекционист назвал сроки начала новой волны коронавируса в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 15 июля. Очередной всплеск заболеваемости COVID-19 в России может наступить в середине или конце сентября, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков.

В беседе с РИА Новости специалист отметил, что в Россию уже пришел штамм «Дельта плюс», более заразный по сравнению с исходным вариантом. Однако многие до сих пор не торопятся пройти вакцинацию, подвергая таким образом опасности не только свою жизнь, но и жизни своих близких. Из-за этого в сентябре, когда во всем «провакцинированном мире» заболеваемость пойдет на спад, в России может быть новый пик.

Ранее в среду главврач московской инфекционной больницы и депутат региональной областной Думы Ольга Краснова рассчитала срок, по прошествии которого коронавирус уйдет. По ее мнению, «к 2022 году нам станет полегче, часть населения переболеет, большая часть должна быть вакцинированной». Ожидается, что к этому моменту «60–70% населения должны иметь иммунитет».

Краснова добавила, что после прививки в редких случаях можно заболеть коронавирусом, однако чаще болезнь протекает в легкой форме, не принося серьезных последствий для здоровья пациента.

Напомним, на сегодняшний день в России доступны три вакцины против коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Также существует «Спутник Лайт» — однокомпонентная версия «Спутника», которую рекомендуют для ревакцинации.

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