Вирусолог оценил риск тяжелой формы COVID-19 у бессимптомных пациентов

Москва, 15 июля. Люди, которые один раз уже переболели COVID-19 в бессимптомной форме, могут легко заболеть снова.

При втором заражении их может ожидать тяжелая форма заболевания, рассказал руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов в беседе с «Российской газетой».

Даже бессимптомный COVID-19 наносит малозаметные, но значительные повреждения легким, поэтому повторная болезнь будет с высокой вероятностью гораздо тяжелее. По этой причине необходимо вакцинироваться даже тем 30–45% россиянам, которые переболели без особых признаков.

Недавно врачи также рассказали, можно ли заразиться коронавирусной инфекцией через водоемы. Несмотря на опасения, заразиться таким образом невозможно.