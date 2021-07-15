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Вирусолог оценил риск тяжелой формы COVID-19 у бессимптомных пациентов

  /   Обновлено: 15 июля 2021 02:23
Общество
Вирусолог оценил риск тяжелой формы COVID-19 у бессимптомных пациентов
pixabay.com

Москва, 15 июля. Люди, которые один раз уже переболели COVID-19 в бессимптомной форме, могут легко заболеть снова.

При втором заражении их может ожидать тяжелая форма заболевания, рассказал руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов в беседе с «Российской газетой».

Даже бессимптомный COVID-19 наносит малозаметные, но значительные повреждения легким, поэтому повторная болезнь будет с высокой вероятностью гораздо тяжелее. По этой причине необходимо вакцинироваться даже тем 30–45% россиянам, которые переболели без особых признаков.

Недавно врачи также рассказали, можно ли заразиться коронавирусной инфекцией через водоемы. Несмотря на опасения, заразиться таким образом невозможно.

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здоровье коронавирус COVID-19
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