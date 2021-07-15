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Украинский генерал объяснил, как НАТО может вернуть Киеву Крым
Политика
Украинский генерал объяснил, как НАТО может вернуть Киеву Крым
Федеральное агентство новостей  /  Всеволод Радченко

Киев, 15 июля. НАТО могла бы помочь Киеву «вернуть» Крым, но для этого недостаточно только саммитов и совместных учений.

Бывший начальник Следственного управления СБУ Василий Вовк задался вопросом, помогут ли маневры Sea Breeze в Черном море «вернуть» полуостров. Об этом он рассказал каналу «Апостроф».

«Крымская платформа», эти сборы, кофе-брейки, выступления, посылы, патриотические лозунги, поддержка Запада <…>. Поможет нам такая интеллектуальная платформа освободить Крым? Нет, я отвечаю вам», — сказал генерал.

По словам Вовка, «Крымская платформа» не имеет толка. Он отметил, что Киеву поможет только военное вмешательство стран Альянса.

Евросоюз должен направить миссию в Крым и отреагировать на блокаду полуострова со стороны Украины, заявил ранее сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец. В ходе совещания по правам человека Чегринец выступил с докладом о санкционной политике Запада в отношении Крыма.

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Киев нато крым
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