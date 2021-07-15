Беременная Лиза Арзамасова стала танцором «уж очень больших размеров»

Сочи, 15 июля. Актриса Лиза Арзамасова посетовала, что в ее интересном положении пока пришлось распрощаться с танцами.

На своей странице в Instagram супруга фигуриста Ильи Авербуха опубликовала новое фото, сделанное на фоне отеля в Сочи, где в последнее время поселилась пара. Арзамасова предстала перед поклонниками в легком платье с длинным рукавом, соломенной шляпе и с большим черным зонтом. Нежный образ завершал сильно округлившийся живот беременной актрисы.

«Сегодня я почти «танцующая под дождем». В нашем уютном отеле я чувствую себя уже совсем, как дома. Сидела с утра на балкончике, слушала шум дождя, пила горячий чай, фантазировала про танцы. Конечно, я уже совсем «не танцор», уже ооочень больших размеров. Но в пляс тянет», — подписала она фотографии.

Поклонники были растроганы милыми снимками актрисы и ее признаниями. В комментариях они оставили огромное количество сообщений, засыпав Арзамасову комплиментами.

«Лизонька, такая милая. Очень даже танцор, просто пока чуть медленнее, чем обычно, но это временно», — отметила одна из читательниц блога актрисы. «Лиза прекрасных размеров и с замечательным настроением, настроением Солнца, хоть и в дождик!» — добавила другая. «Как вам идут зонты, вы прям волшебница Мэри Поппинс из моих мечт. Дождь сегодня радовал прям!» — добавил фолловер.

Авербух и Арзамасова поженились в декабре прошлого года. Сейчас счастливая пара ждет появления на свет своего первенца. Сами молодожены пока не озвучивали пол будущего ребенка, но на прошлой неделе проговорился коллега фигуриста. По его словам, звездная пара ждет сына.

Недавно пара временно переехала в Сочи, где состоялась премьера ледового спектакля «Анна Каренина». Жители курорта смогут посетить представление до 18 сентября. Супруга фигуриста находится рядом с ним в свободное от работы время. Беременность у артистки проходит нормально.