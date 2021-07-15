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Более 30 вагонов двух грузовых поездов сошли с рельсов в Забайкалье
Происшествия
Более 30 вагонов двух грузовых поездов сошли с рельсов в Забайкалье
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Чита, 15 июля. Два грузовых поезда частично сошли с рельсов на перегоне «Урюм – Нанагры» в Могочинском районе Забайкалья, сообщили в экстренных службах.

Всего сошло с рельсов 34 вагона грузовых поездов №2517 и №2300. По предварительным данным, опасные грузы в них не перевозились. Пострадавших нет.

В результате инцидента было повреждено железнодорожное полотно и опора контактной сети. Два восстановительных поезда следуют к месту происшествия.

«До 6.00 15 июля прогнозируется задержка в движении трех пассажирских поездов дальнего следования. Проводится информирование пассажиров», — цитирует представителя экстренных служб РИА Новости.

Ранее грузовой поезд сошел с рельсов на железнодорожных путях общего пользования перегона Ревда — Решеты под Екатеринбургом. Медицинская помощь никому не понадобилась.

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забайкалье железная дорога грузовой поезд
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