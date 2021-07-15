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Диетолог рассказала, как распознать опасное пальмовое масло в продуктах
Общество
Диетолог рассказала, как распознать опасное пальмовое масло в продуктах
wikipedia.org  /  CC BY-SA 4.0

Москва, 15 июля. Вредное пальмовое масло, которое можно обнаружить в составе выпечки, сладостей, майонеза, производители часто маскируют или указывают под другим названием.

Производитель должен указывать на упаковке, что в состав входит пальмовое масло, однако некоторые либо вовсе этого не делают, либо заменяют его обозначениями вроде «пальмовый олеин, пальмовый стеарин, стеариновая кислота», которые могут ввести покупателя в заблуждение, рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева в беседе с «Прайм».

Специалист посоветовала обратить внимание на такие сложные формулировки, как пальмитиновая кислота, сливочно-растительный спред и другие. Под ними скрывается пальмовое масло, которое может значительно повысить риск развития атеросклероза и неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов: инсультов и инфарктов.

Также недавно медики напомнили россиянам, что полезной для здоровья дозой кофе в день является две или три чашки натурального напитка. В таком случае он поможет вывести патогенные клетки из организма и обеспечит тонизирующий эффект.

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продукты пальмовое масло диетолог
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