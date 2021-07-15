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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества со страховыми агентами
Общество
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества со страховыми агентами
pixabay.com  /  nastya_gepp

Москва, 15 июля. Мошенники придумали новую схему получения денег, теперь при звонке они могут предложить обратиться к "страховому агенту", контакты которого якобы указаны в договоре.

Сотрудники банков никогда не просят переводить деньги своих клиентов на другие счета. Отмечается, что услуги страхового агента не прописаны в договоре. Об этом рассказали в компании по кибербезопасности DLBI.

Мошенники убеждают людей позвонить страховому агенту, который тоже подтвердит, что деньги в опасности и предложит их перевести на якобы безопасный счет. В крупных банках в таких случаях обычно советуют прервать разговор и позвонить в банк по номеру, который указан на карте. Об этом пишут "Известия".

Туристы все чаще стали становится жертвами мошенников. Мошенники регистрируют на одном из настоящих агрегаторов несуществующий отель и начинают принимать заявки на проживание. Получив первые обращения, злоумышленники связываются с туристами и просят подтвердить бронирование, введя на сайте данные банковской карты.

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