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Роструд уточнил правила отстранения от работы непривитых сотрудников
Политика
Роструд уточнил правила отстранения от работы непривитых сотрудников
pixabay.com

Москва, 15 июля. Работодателей из ряда сфер обязуют отстранять сотрудников без сохранения зарплаты за отказ привиться от коронавируса.

«Известия» сообщают, что в Москве отстранения начнутся с 15 августа. Об этом говорится в письме Роструда в ассоциацию НК «Объединение корпоративных юристов». Глава гордепартамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что пока решение о старте проверок бизнеса не принято.

Непривитые смогут вернуться к работе только после вакцинации, либо по завершении пандемии. К 15 июля московские рестораны привили 60% своих сотрудников, Ситуация в ритейле столицы более сложная.

Юристы оценили, насколько законна обязательная вакцинация. Об этом сообщает издание «Ямал-регион».

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