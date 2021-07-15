Роструд уточнил правила отстранения от работы непривитых сотрудников

Москва, 15 июля. Работодателей из ряда сфер обязуют отстранять сотрудников без сохранения зарплаты за отказ привиться от коронавируса.

«Известия» сообщают, что в Москве отстранения начнутся с 15 августа. Об этом говорится в письме Роструда в ассоциацию НК «Объединение корпоративных юристов». Глава гордепартамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что пока решение о старте проверок бизнеса не принято.

Непривитые смогут вернуться к работе только после вакцинации, либо по завершении пандемии. К 15 июля московские рестораны привили 60% своих сотрудников, Ситуация в ритейле столицы более сложная.

Юристы оценили, насколько законна обязательная вакцинация. Об этом сообщает издание «Ямал-регион».