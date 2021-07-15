Названы альтернативы украинскому закону об олигархах

Москва, 15 июля. Закон об олигархах, принятый Верховной радой в первом чтении 1 июля, вызвал споры на Украине.

В апреле украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что богатые люди не должны влиять на экономику, Раду и выбор страны. Он отметил, что олигархам должна быть отведена роль в массовке и заявил о неотложности закона, передают «Известия».

«Для тех, кто попытается раскачать, убедить, переломить или договориться с депутатами по этому закону, у меня будет один вопрос», — сказал президент Украины.

Эксперты при этом высказывают разные мнения о законе. Некоторые считают, что Зеленскому нужно переключить внимание с олигархов на Антимонопольный комитет, а также принять закон о лоббизме и иностранных агентах. Также президенту посоветовали ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Все это могло бы помочь Зеленскому установить социальную справедливость, на которую глава Украины увидел запрос в обществе.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков покинул свой пост. Силовик встал на должность после вооруженного государственного переворота, который произошел на Украине в 2014 году.