Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 01:24
01:17
Политика
Украинский генерал объяснил, как НАТО может вернуть Киеву Крым
01:15
Общество
Диетолог рассказала, как распознать опасное пальмовое масло в продуктах
01:13
Шоу-бизнес
Беременная Лиза Арзамасова стала танцором «уж очень больших размеров»
01:12
Происшествия
Более 30 вагонов двух грузовых поездов сошли с рельсов в Забайкалье
00:50
Общество
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества со страховыми агентами
00:35
Политика
Роструд уточнил правила отстранения от работы непривитых сотрудников
00:29
Африка
«Пропагандистский залп»: МИД РФ ответил на вбросы Запада о российских инструкторах в ЦАР
00:28
Общество
Прием заявлений на школьную выплату начался в России
00:28
Политика
Названы альтернативы украинскому закону об олигархах
00:27
Общество
Ученые из США научились диагностировать опасное заболевание по селфи
Все новости

Названы альтернативы украинскому закону об олигархах
Политика
Названы альтернативы украинскому закону об олигархах
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 15 июля. Закон об олигархах, принятый Верховной радой в первом чтении 1 июля, вызвал споры на Украине.

В апреле украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что богатые люди не должны влиять на экономику, Раду и выбор страны. Он отметил, что олигархам должна быть отведена роль в массовке и заявил о неотложности закона, передают «Известия».

«Для тех, кто попытается раскачать, убедить, переломить или договориться с депутатами по этому закону, у меня будет один вопрос», — сказал президент Украины.

Эксперты при этом высказывают разные мнения о законе. Некоторые считают, что Зеленскому нужно переключить внимание с олигархов на Антимонопольный комитет, а также принять закон о лоббизме и иностранных агентах. Также президенту посоветовали ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Все это могло бы помочь Зеленскому установить социальную справедливость, на которую глава Украины увидел запрос в обществе.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков покинул свой пост. Силовик встал на должность после вооруженного государственного переворота, который произошел на Украине в 2014 году.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Названы альтернативы украинскому закону об олигархах
Киев закон олигархи
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru