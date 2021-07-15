Ученые из США научились диагностировать опасное заболевание по селфи

Вашингтон, 15 июля. Ученые из США создали алгоритм, который определяет уровень гемоглобина в крови по изображению внутренней части нижнего века глаза, то есть по селфи в специальной программе.

Как сообщает научный журнал PLOS ONE, разработанный алгоритм позволит врачам лишь по селфи диагностировать анемию или малокровие. Это заболевание характеризуется снижением содержания гемоглобина и эритроцитов в циркулирующей крови. У некоторых людей (в основном пожилых и детей) анемия может являться причиной тяжелых осложнений и даже летального исхода.

Специалисты из американского Университета Брауна во главе с Селимом Сунером разработали метод выявления анемии по фотографии вместе с врачами. Ранее ученые уже доказали, что внутренняя часть нижнего века человека, называемая конъюнктивой век, выглядит бледнее при анемии. По мнению американских ученых, их приложение для смартфона можно использовать для скрининга анемии в телемедицине или когда нет возможности быстро сделать анализ крови.

Ранее эксперты назвали россиянам неочевидные причины провалов похудения. В частности, из-за стресса в организме вырабатывается гормон кортизол, который в свою очередь влияет на выработку инсулина в большом количестве. Эти процессы могут привести к нарушению обмена веществ, что никак не поможет в похудении. Мешают избавляться от лишних килограммов также недосып и увлеченность только одним видом тренировки.