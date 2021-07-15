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Общество
Ученые из США научились диагностировать опасное заболевание по селфи
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Ученые из США научились диагностировать опасное заболевание по селфи
Общество
Ученые из США научились диагностировать опасное заболевание по селфи
pixabay.com

Вашингтон, 15 июля. Ученые из США создали алгоритм, который определяет уровень гемоглобина в крови по изображению внутренней части нижнего века глаза, то есть по селфи в специальной программе.

Как сообщает научный журнал PLOS ONE, разработанный алгоритм позволит врачам лишь по селфи диагностировать анемию или малокровие. Это заболевание характеризуется снижением содержания гемоглобина и эритроцитов в циркулирующей крови. У некоторых людей (в основном пожилых и детей) анемия может являться причиной тяжелых осложнений и даже летального исхода.

Специалисты из американского Университета Брауна во главе с Селимом Сунером разработали метод выявления анемии по фотографии вместе с врачами. Ранее ученые уже доказали, что внутренняя часть нижнего века человека, называемая конъюнктивой век, выглядит бледнее при анемии. По мнению американских ученых, их приложение для смартфона можно использовать для скрининга анемии в телемедицине или когда нет возможности быстро сделать анализ крови.

Ранее эксперты назвали россиянам неочевидные причины провалов похудения. В частности, из-за стресса в организме вырабатывается гормон кортизол, который в свою очередь влияет на выработку инсулина в большом количестве. Эти процессы могут привести к нарушению обмена веществ, что никак не поможет в похудении. Мешают избавляться от лишних килограммов также недосып и увлеченность только одним видом тренировки.

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ученые селфи анемия
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