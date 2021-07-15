Названы альтернативы льготной ипотеке в Москве

Москва, 15 июля. Аналитики в сфере недвижимости назвали альтернативы льготной ипотеке в Москве, которые могут оказаться востребованными в ближайшее время.

Главными альтернативами льготной ипотеке в столице являются совместное субсидирование ставок от банков и застройщиков, расширенная программа семейной ипотеки или покупка жилья на вторичном рынке, отмечают специалисты.

По словам опрошенных газетой «Известия» экспертов, предчувствуя грядущее снижение спроса, застройщики уже начали активную работу с банками на предмет организации программ и спецпредложений по субсидированию ипотеки с пониженными процентными ставками на определенный период.

Ранее Москва вышла на новый рекорд по выдаче льготной ипотеки в рамках государственной программы. Общая сумма выданных ипотечных кредитов по льготной программе в столице за июнь достигла 46,9 млрд рублей.