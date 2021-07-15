«Пропагандистский залп»: МИД РФ ответил на вбросы Запада о российских инструкторах в ЦАР

Москва, 15 июля. В Министерстве иностранных дел России назвали западную медиакампанию против российских инструкторов в ЦАР «пропагандистским залпом».

Дипломаты объяснили, что таким образом ангажированные СМИ пытаются обосновать попытки вмешательства США и их союзников во внутренние дела республики.

«Этот демарш – очередная попытка определенных кругов в Вашингтоне расширить системный вызов нашей стране, формируя все новые и новые региональные фронты противостояния России, теперь уже на африканском континенте", — заявили в ведомстве.

В связи с этим глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов выразил благодарность МИД РФ и Марии Захаровой за поддержку.

vk.com / Александр Иванов

«Мы действительно постоянно находимся под давлением клеветнической кампании и вынуждены защищать свое честное имя», — написал представитель отечественных специалистов в ЦАР.

Иванов напомнил, что жители ЦАР неоднократно выходили на массовые демонстрации в знак благодарности россиянам, которые по официальному запросу правительства республики прибыли в африканскую страны для обучения личного состава национальной армии (FACA).

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба