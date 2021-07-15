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Прием заявлений на школьную выплату начался в России
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Прием заявлений на школьную выплату начался в России
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 июля. Прием заявлений на единовременную выплату для семей с детьми-школьниками начинается в России в 15 июля. Об этом сообщил Минтруд России.

Родители детей от 6 до 18 лет или 18 (при наличии заболеваний) смогут подать заявления на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Распределение денежных средств начнется уже 16 августа.

Подать заявление можно на портале «Госуслуг» или в клиентской службе Пенсионного фонда России. Во втором случае при себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка, а также СНИЛС как родителя, так и ребенка.

Выплата на детей школьного возраста начисляется только безналично на карту любой платежной системы, сообщили в Минтруде РФ.

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