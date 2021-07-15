Депутаты ГД назвали условия для диалога с Украиной о транзите газа

Москва, 15 июля. Россия готова вести диалог с Киевом о дальнейшем транзите газа, сообщают «Известия».

Депутаты ГД в беседе с газетой заявили, что такой разговор должен идти без шантажа. На фоне скорого запуска «Северного потока — 2» Украина стала требовать гарантии для дальнейшей прокачки российского газа. Об это пишут «Известия».

Так, в Киеве шла речь о заключении с Москвой нового контракта на 15-летний период. В Киеве рассчитывают, что ясность по гарантиям наступит после встречи лидеров Германии и США, которая должна состояться 15 июля.

Ранее стало известно, что на севере Ямала планируется запуск крупнейших проектов в сфере ТЭК. Об этом сообщает издание «Север-Пресс».