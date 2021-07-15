Платные вытрезвители могут появиться в России в октябре

Москва, 15 июля. Минюст завершает экспертизу документа, согласно которому в России откроются коммерческие вытрезвители.

Предприятия могут появиться в России уже в этом октябре, и, согласно проекту, обеспечение нетрезвых граждан медицинскими услугами возьмет на себя предпринимательство. Поставки нуждающихся в помощи россиян обеспечит МВД, передает «Известия».

Сейчас министерство рассматривает порядок организации таких мест. Учитывается, что в заведениях будут душевые, туалеты, камеры хранения и другие места для комфортного пребывания.

Недавно наркологи напомнили россиянам, что не существует безопасного алкоголя. В случае возникновения зависимости нужно постепенно понижать дозы, а в дальнейшем и вовсе воздержаться от употребления.