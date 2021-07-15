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Платные вытрезвители могут появиться в России в октябре

  /   Обновлено: 15 июля 2021 00:21
Общество
Платные вытрезвители могут появиться в России в октябре
flickr.com  /  @Leo Reynolds

Москва, 15 июля. Минюст завершает экспертизу документа, согласно которому в России откроются коммерческие вытрезвители.

Предприятия могут появиться в России уже в этом октябре, и, согласно проекту, обеспечение нетрезвых граждан медицинскими услугами возьмет на себя предпринимательство. Поставки нуждающихся в помощи россиян обеспечит МВД, передает «Известия».

Сейчас министерство рассматривает порядок организации таких мест. Учитывается, что в заведениях будут душевые, туалеты, камеры хранения и другие места для комфортного пребывания.

Недавно наркологи напомнили россиянам, что не существует безопасного алкоголя. В случае возникновения зависимости нужно постепенно понижать дозы, а в дальнейшем и вовсе воздержаться от употребления.

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