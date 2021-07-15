Европа отправила в Россию информацию о собственных вакцинных паспортах

Москва, 15 июля. Европа направила в Россию информацию о собственных электронных сертификатах.

Европейские вакцинные паспорта начали действовать этим летом внутри объединения. Соответствующую информацию передают «Известия».

Минздрав и привлеченные заинтересованные органы исполнительной власти начнут консультации с коллегами из Европы по поводу признания сертификатах о прививках от коронавирусной инфекции. Этот разговор способен облегчить перемещения вакцинированных туристов.

Если соглашение будет достигнуто, то отечественные путешественники смогут прилетать в страны союза по сертификату о прививке российской вакцины от коронавируса.

Ранее стало известно, что китайский препарат от коронавируса может появиться в России. Однако вакцина пока не прошла регистрацию в самом Китае.