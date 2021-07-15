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Ученый Чернокульский предупредил об увеличении аномально жарких периодов

  /   Обновлено: 15 июля 2021 00:24
Общество
Ученый Чернокульский предупредил об увеличении аномально жарких периодов
Pr Scr Ruptly  /  Ruptly TV

Москва, 15 июля. Затяжная жара теперь все чаще будет возникать в европейской части России из-за изменений климата и блокирующих антициклонов.

Индикаторами глобального потепления являются пожары на севере страны и подтопления в южной части России. Также участились смерчи, рассказал старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, грантополучатель Российского научного фонда Александр Чернокульский «Известиям».

«Причиной жаркой погоды в этот раз, как, например, и летом 2010 года, стали блокирующие антициклоны. Ученые давно предупреждают, что из-за глобального потепления они будут возникать чаще. Это мы и наблюдаем. Раньше были очень жаркий экватор и холодный Северный полюс», — сказал Чернокульский.

При этом температура в любом случае будет увеличиваться: лето будет жарче, а зима теплее. Эксперт отметил важность наличия кондиционера дома, так как людям необходимо отдыхать от жары.

Аномальная жара спровоцировала рост трагедий на воде в Петербурге. Несмотря на усилия спасательных подразделений и круглосуточные дежурства, в Петербурге после аномального потепления специалисты фиксируют рост пострадавших и погибших в воде. В июне из воды достали уже 18 погибших людей.

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погода жара климат
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