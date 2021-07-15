Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 01:23
01:17
Политика
Украинский генерал объяснил, как НАТО может вернуть Киеву Крым
01:15
Общество
Диетолог рассказала, как распознать опасное пальмовое масло в продуктах
01:13
Шоу-бизнес
Беременная Лиза Арзамасова стала танцором «уж очень больших размеров»
01:12
Происшествия
Более 30 вагонов двух грузовых поездов сошли с рельсов в Забайкалье
00:50
Общество
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества со страховыми агентами
00:35
Политика
Роструд уточнил правила отстранения от работы непривитых сотрудников
00:29
Африка
«Пропагандистский залп»: МИД РФ ответил на вбросы Запада о российских инструкторах в ЦАР
00:28
Общество
Прием заявлений на школьную выплату начался в России
00:28
Политика
Названы альтернативы украинскому закону об олигархах
00:27
Общество
Ученые из США научились диагностировать опасное заболевание по селфи
Все новости

Правительство определило оператора соцрекламы в интернете

  /   Обновлено: 15 июля 2021 00:13
Общество
Правительство определило оператора соцрекламы в интернете
wikipedia.org  /  NVO / CC BY-SA 3.0

, 15 июля. Правительство России наделило АНО «Институт развития интернета» функциями оператора социальной рекламы в Сети.

Некоммерческой организации предстоит регулировать распространение данных материалов на сетевых ресурсах и следить за тем, чтобы их доля составляла до 5% от размещаемой на интернет-площадке рекламы, сообщает со ссылкой на кабмин газета «Известия».

Эксперты считают, что одной из основных задач оператора станет отбор самых актуальных и интересных для пользователей публикаций. В Госдуме надеются, что процесс распределения квот на размещение социальной рекламы отработают в текущем году.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Правительство определило оператора соцрекламы в интернете
интернет правительство рф соцреклама
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru