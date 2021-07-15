Правительство определило оператора соцрекламы в интернете

, 15 июля. Правительство России наделило АНО «Институт развития интернета» функциями оператора социальной рекламы в Сети.

Некоммерческой организации предстоит регулировать распространение данных материалов на сетевых ресурсах и следить за тем, чтобы их доля составляла до 5% от размещаемой на интернет-площадке рекламы, сообщает со ссылкой на кабмин газета «Известия».

Эксперты считают, что одной из основных задач оператора станет отбор самых актуальных и интересных для пользователей публикаций. В Госдуме надеются, что процесс распределения квот на размещение социальной рекламы отработают в текущем году.