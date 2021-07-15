Российские школьники готовы доверить искусственному интеллекту выбор профессии

Москва, 15 июля. Опрос выявил, что 84% российских старшеклассников готовы получить подробные рекомендации от нейросети по подбору будущей профессии.

Такая тенденция объясняется тем, что современное поколение все больше доверяет технологиям. Это же доказывает то, что всего 11% доверили бы сбор необходимой для поступления информации учителям, передает «Известия».

Также 40% респондентов готовы были бы взяться за составление портфолио собственными силами, а еще 17% человек делегировали бы эту обязанность родителям. При этом эксперты тоже считают, что использование ИИ в качестве помощника обосновано: ведь так удалось бы сделать высокоточный прогноз с учетом состояния в обществе, прогресса и технических достижений.

Недавно российские ученые создали программу для распознавания эмоций в тексте. Она позволяет на основе исследований эмпатии расшифровывать восприятие человеком различных слов и предложений.