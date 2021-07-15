Россия и страны Средней Азии проведут совместные военные учения

Москва, 15 июля. Серия совместных учений между Россией, Узбекистаном, Таджикистаном и Киргизией пройдет в ближайшее время. Основная цель маневров — отражение возможной атаки незаконных банд.

Известно, что маневры будут происходит на территории полигонов, которые расположены на границе с Афганистаном. Соответствующий план уже утвердили в Минобороны России, сообщают изданию «Известия» информаторы в ведомстве.

Итогом совместных учебно-боевых действий станут антитеррористические маневры держав ШОС «Мирная миссия — 2021». Они пройдут осенью текущего года на территории полигона Донгуз под Оренбургом.

Ранее пресс-служба ЮВО сообщила, что Россия и Алжир проведут совместные учения. маневры будут посвящены борьбе с терроризмом.