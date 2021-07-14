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Мэр Майами предложил Байдену свергнуть власть Кубы авиаударом
Политика
Мэр Майами предложил Байдену свергнуть власть Кубы авиаударом
glavnoe.ua

Майами, 14 июля. Мэр американского города Майами Фрэнсис Суарес призвал США нанести удар по Кубе для свержения правительства страны. Об этом он заявил в эфире Fox News.

Суарес призвал Вашингтон оказать давление на Гавану. Одним из способов он предложил бомбардировку.

«Нужно обсудить и рассмотреть это как потенциальный вариант в дополнение к множеству других опций», — заявил мэр Майами.

Он рассчитывает обсудить с американским лидеров Джо Байденом военную интервенцию на Кубу.

Ранее Белый дом заявил, что последние протесты на Кубе отразятся на дальнейшей политике США в отношении этой страны.

Напомним, массовые антиправительственные акции протеста начались на Кубе 11 июля. Участники демонстраций требовали решения проблемы дефицита продуктов питания и роста цен на Острове свободы и требовали от властей действий, направленных на борьбу с пандемией.

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сша куба политика
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