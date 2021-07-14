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Немецкий политик назвал способ урегулировать разногласия по «СП-2»
Политика
Немецкий политик назвал способ урегулировать разногласия по «СП-2»
nord-stream.com  /  Nord Stream

Берлин, 14 июля. Необходимо избежать геополитических рисков для Украины при эксплуатации «Северного потока — 2», считает кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Армин Лашет.

Газопровод не должен оказать на Украину пагубного влияния, «обезвожить» страну, заявил политик в рамках обсуждения, устроенного газетой Stuttgarter Zeitung,

«Можно поставить условие, что нельзя его использовать в геополитических целях», — сказал он.

В политическом контексте не имеет значения, каким путем транспортируется российский газ. Сейчас он необходим, поскольку все больше европейских стран отказываются от добычи газа. В той же Германии увеличивать производство больше нет возможности. Поэтому Лашет высказался в поддержку проекта.

Недавно депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что руководство Украины вводит в заблуждение жителей страны, заявляя, что даже после завершения строительства газопровод можно будет остановить.

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