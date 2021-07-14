Волонтеры и полиция ведут поиски пропавшей 14-летней девочки под Пензой

Пенза, 14 июля. Местонахождение Софии Мирзличенко из села Гольцовка Лунинского района неизвестно с 11 июля, сообщили волонтеры пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Как сообщили в официальном паблике добровольцев в соцсети «ВКонтакте», пропавшая девочка ростом 140 сантиметров, у нее худощавое телосложение, черные длинные волосы и черные глаза. На момент исчезновения она была одета в черное платье с красными цветами и черную кофту с капюшоном.

Всех, кто обладает любой информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам из ориентировки. Звонок бесплатный, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Ранее сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга разыскивает 31-летнего уроженца Азербайджана, подозреваемого в изнасиловании девушки в Колпине.