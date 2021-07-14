Самолеты Минобороны сбросили на очаги лесных пожаров в Якутии свыше 750 тонн воды

Якутск, 14 июля. Авиация Минобороны России помогает в тушении лесных пожаров в Якутии по указу президента РФ Владимира Путина.

По поручению российского лидера, министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу дал указания о создании авиационной группировки для помощи в тушении природных пожаров в Якутии. В ее состав входят вертолеты Ми-8 армейской авиации с оборудованными водосливными устройствами емкостью пять тонн и самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации с выливными авиационными приборами на 42 тонны.

Благодаря военным самолетам на очаги лесных пожаров было сделано 124 сброса около 750 тонн воды за сутки. Об этом сообщили в Минобороны России. Кроме этого, было перевезено 200 сотрудников пожарных служб и 25,5 тонны груза. Экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации произвели сброс более 330 тонн воды на очаги самых крупных лесных пожаров.

Недавно в Сети появились кадры работы авиации Минобороны РФ на пожарах в Якутии. Военные самолеты помогают в тушении природных очагов возгорания.