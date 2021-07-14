Глава ВОЗ заявил о начале новой волны пандемии COVID-19 в мире

Женева, 14 июля. Мир находится в начале новой волны пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

Он обратил внимание на темпы роста заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции в мире. Гебреисус отметил, что количество летальных исходов увеличилось впервые после продолжавшегося десять предыдущих недель снижения.

«Сейчас мы находимся на ранних этапах третьей волны», — сообщил на заседании комитета ВОЗ по связанной с COVID-19чрезвычайной ситуации гендиректор организации.

Гебреисус уточнил, что одним из главных факторов увеличения показателей передачи инфекции является индийский вариант коронавируса «Дельта». Ситуация подогревается возросшими мобильностью и социальными контактами, а также «непоследовательным применением проверенных мер в области здравоохранения и социальных мер», подчеркнул он.

По словам гендиректора ВОЗ, индийский штамм коронавируса зафиксирован более чем в 111 странах мира. В организации ожидают, что он скоро станет доминирующим штаммом в мире, если уже не стал таковым.

Ранее академик РАН Виталий Зверев заявил, что новой волны заболеваемости в России не будет, если 60% граждан пройдут вакцинацию от коронавирусной инфекции до осени. По его словам, препараты эффективны против разных штаммов коронавируса.