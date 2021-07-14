Кабмин выделит средства на выплаты 10 тыс. рублей на школьников 15 июля

Москва, 14 июля. Правительство России 15 июля обсудит вопрос о выделении Минфину средств на осуществление единоразовых выплат в 10 тыс. рублей на школьников, сообщила пресс-служба кабмина.

Вопрос о выделении соответствующих средств из резервного фонда правительства внесен в повестку заседания кабмина, говорится в материалах пресс-службы.

Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки семей с детьми в послании Федеральному собранию. По его словам, претендовать на выплаты смогут семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет и старше 18 лет (при наличии ограничений по здоровью), которые продолжают учиться в школе. Прием заявлений начинается с 15 июля и заканчивается в конце сентября.

Ранее Минфин России сообщил, что выплата на детей школьного возраста в размере 10 тысяч рублей начисляется только безналично на карту любой платежной системы. Первые выплаты начнутся 16 августа.