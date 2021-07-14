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Минэкономразвития сообщило о снижении цен на овощи и фрукты в России

  /   Обновлено: 14 июля 2021 23:02
Общество
Минэкономразвития сообщило о снижении цен на овощи и фрукты в России
pixabay.com

Москва, 14 июля. Цены на овощи и фрукты в России с начала июля сократились на 2,32%, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Цены на плодоовощную продукцию в период с 29 июня по 5 июля сократились на 1,39%, в период с 6 по 12 июля на 1,34%. С начала года по состоянию на 12 июля цены на плодоовощную продукцию увеличились на 13,05%.

Отмечается, что в период с 6 по 12 июля стоимость картофеля снизилась на 5,4%, помидоры подешевле на 4,8%, огурцы — на 4,5%, лук репчатый — на 2,4%. С начала года в России к 12 июля огурцы подешевели на 39,57%, помидоры — на 24,67%.

Диетологи рассказали о пользе употребления сырых овощей. Они богаты витаминами В и С. Специалисты советуют включить в рацион питания брокколи, листовую зелень, морковь, спаржу и цветную капусту.

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