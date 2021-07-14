Банги, 14 июля. Центральноафриканцы требуют от стран Запада не вмешиваться во внутренние дела республики. Местные жители считают, что решить проблемы ЦАР возможно только в пределах государства.

Граждане страны уверены, что иностранцы не понимают, чего хочет народ. И, как следствие, не смогут дать верный совет. Поэтому решать судьбу родины они доверяют президенту Фостен-Арканжу Туадера.

Глава республики, как никто другой, знает, какие проблемы по-настоящему волнуют центральноафриканцев, и сделает все, чтобы помочь им. Национальный лидер уже принял множество важных решений, среди которых поддержка и развитие сельского хозяйства, а также увеличение количества рабочих мест для молодежи.

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Ранее Туадера продемонстрировал солидарность с избирателями и отказался садиться за стол переговоров с остатками боевиков из ныне разбитого конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».