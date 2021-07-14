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Президент ЦАР планирует обратиться к ООН с требованием отмены оружейного эмбарго
Весь мир
Президент ЦАР планирует обратиться к ООН с требованием отмены оружейного эмбарго
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 14 июля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера готовится выступить за отмену оружейного эмбарго ООН, наложенного на республику.

Туадера уверенно укрепляет дипломатические отношения с дружественными государствами. На днях он посетил с рабочим визитом президента Анголы Жоау Лоуренсу.

Глава южноафриканского государства ранее заявлял, что эмбарго лишает ЦАР возможности защищаться. По его мнению, запрет на ввоз военных грузов утратил актуальность. Однако представители организации не обращают на это внимания.

Также позицию Туадера поддержали Россия и Китай, выступив за отмену ограничения на ввоз вооружения в ЦАР. Москва предложила ООН сосредоточиться на истинной угрозе и наложить санкции против главарей местных бандформирований.

Президент ЦАР планирует обратиться к ООН с требованием отмены оружейного эмбарго
pixabay.com  / edgarwinkler

Вероятно, собрав доказательства и подготовив железную аргументацию, в этот раз президент ЦАР сможет убедить руководство международной организации, что эмбарго пора отменять. Впрочем, Совет Безопасности с подачи Франции и США может сохранить ограничения.

В таком случае ни у кого не останется сомнений, что западные страны заинтересованы не в помощи мирным жителям, а в дестабилизации обстановки на территории ЦАР.

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африка цар
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