Россиянам назвали неожиданную опасность работы на удаленке

Москва, 14 июля. Сотрудники, вернувшиеся в офис после дистанционной работы, могут столкнуться с недовольством начальства.

Руководство может начать конфликтовать с привыкшими к удаленному формату подчиненными, сообщает Business Insider. Опросы показывают, что больше половины опрошенных начальников предпочитают, чтобы сотрудники находились в офисе минимум четыре дня в неделю, в то время как всего 37% респондентов предпочли бы отказаться от удаленки в пользу офиса.

Сотрудникам после дистанта придется возвращаться к прежней жизни, в то время как они смогли найти баланс между работой и личной жизнью. Авторы материала считают, что именно руководству придется привыкнуть к новым порядкам и адаптироваться к новой действительности.

Недавно опрос выявил количество работающих удаленно этим летом российских дачников. Оказалось, что имеют дом за городом больше половины россиян, среди них почти 20% предпочли работать оттуда.