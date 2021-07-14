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Эстония продолжит участие во французской военной операции «Бархан» на территории Мали
Весь мир
Эстония продолжит участие во французской военной операции «Бархан» на территории Мали
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Париж, 14 июля. Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил о готовности страны продолжить участие во французской военной операции «Бархан» на территории Мали.

Накануне Дня взятия Бастилии Лаанет посетил Париж, где обсудил с представителями Елисейского дворца дальнейшие действия в африканской стране:

«Совместная встреча требовалась, потому что Франция, в миссиях которой активно участвует Эстония, реорганизует военную деятельность в Сахельском регионе. Для достижения полного понимания будущего сотрудничества нам нужно подробно обговорить все с партнерами».

По словам министра, ни о какой конкретике пока речи не идет. Для начала Эстония хочет оценить ситуацию в Мали. Лаанет выразил надежду на то, что в республике стабилизируется обстановка, а в 2022 году произойдет законная передача власти гражданскому правительству.

После госпереворота в африканской стране Париж приостановил проведение военной операции на ее территории.

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франция африка мали
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