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Межэтнический конфликт на западе Эфиопии стал причиной убийства 14 человек
Весь мир
Межэтнический конфликт на западе Эфиопии стал причиной убийства 14 человек
Global Look Press  /  © JOERG BOETHLING via www.imago-im / www.imago-images.de

Аддис-Абеба, 14 июля. Межэтнические разборки в эфиопском штате Бенишангуль-Гумуз унесли жизни 14 гражданских. Полиция задержала 28 подозреваемых.

Помимо этого, во время происшествия 17 человек получили ранения, еще 30 пропали без вести. Причиной инцидента послужило убийство пожилого мужчины на рынке в зоне Метекель, когда вооруженная группа людей совершила налет на местных торговцев.

В Эфиопии регулярно происходят столкновения между представителями разных этнических групп. Так, в недавнем докладе «Армия освобождения Оромо» (OLA) рассказали об успехах в борьбе с правительственными войсками страны.

Представители OLA считают, что власти притесняют их народность и на почве этого ведут активные боевые действия на территории африканского государства. Также вооруженное формирование неоднократно обвиняли в преступлениях против мирных жителей, совершенных по этническим мотивам.

В то же время сепаратисты «Национального фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) мобилизуют силы для противостояния этнической группе амхара.

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африка эфиопия
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