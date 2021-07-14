Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 23:54
23:52
Политика
Мэр Майами предложил Байдену свергнуть власть Кубы авиаударом
23:44
Общество
И свой, и общий: адвокат рассказала, как использовать, продать и разделить участок в долевой собственности
23:43
Политика
Немецкий политик назвал способ урегулировать разногласия по «СП-2»
23:34
Происшествия
Волонтеры и полиция ведут поиски пропавшей 14-летней девочки под Пензой
23:27
Общество
Самолеты Минобороны сбросили на очаги лесных пожаров в Якутии свыше 750 тонн воды
23:10
Общество
Глава ВОЗ заявил о начале новой волны пандемии COVID-19 в мире
23:04
Общество
Кабмин выделит средства на выплаты 10 тыс. рублей на школьников 15 июля
23:02
Общество
Минэкономразвития сообщило о снижении цен на овощи и фрукты в России
22:58
Весь мир
Жители ЦАР призвали западные страны не вмешиваться во внутренние дела республики
22:54
Весь мир
Эскалация беспорядков: что известно о ситуации в ЮАР к концу недели с начала протестов
Все новости

Всероссийская федерация плавания добьется оправдания Андрусенко и Кудашева
Общество
Всероссийская федерация плавания добьется оправдания Андрусенко и Кудашева
sportrk.ru  /  Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Республики Коми

Москва, 14 июля. Всероссийская федерация плавания добьется оправдания подозреваемых в нарушении антидопинговых правил пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева.

Президент федерации Владимир Сальников сообщил ТАСС, что организация сделает все возможное для того, чтобы спортсмены были оправданы и могли выступать на Олимпийских играх.

Ранее сообщалось, что российские пловцы Андрусенко и Кудашев отстранены за нарушение антидопинговых правил. Они попали в состав команды России для участия в Олимпийских играх в Токио.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Всероссийская федерация плавания добьется оправдания Андрусенко и Кудашева
допинг кудашев андрусенко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru