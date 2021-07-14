Всероссийская федерация плавания добьется оправдания Андрусенко и Кудашева

Москва, 14 июля. Всероссийская федерация плавания добьется оправдания подозреваемых в нарушении антидопинговых правил пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева.

Президент федерации Владимир Сальников сообщил ТАСС, что организация сделает все возможное для того, чтобы спортсмены были оправданы и могли выступать на Олимпийских играх.

Ранее сообщалось, что российские пловцы Андрусенко и Кудашев отстранены за нарушение антидопинговых правил. Они попали в состав команды России для участия в Олимпийских играх в Токио.