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Эскалация беспорядков: что известно о ситуации в ЮАР к концу недели с начала протестов
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Эскалация беспорядков: что известно о ситуации в ЮАР к концу недели с начала протестов
Весь мир
Эскалация беспорядков: что известно о ситуации в ЮАР к концу недели с начала протестов
Федеральное агентство новостей  / 

Южноафриканскую Республику захлестнула волна беспорядков, вызванных арестом экс-президента Джейкоба Зумы. Уже практически неделю местные жители устраивают погромы, блокируют движение транспорта, занимаются мародерством и прочими бесчинствами.

Стихийный бунт может стать самым массовым за всю историю республики. Количество жертв растет с каждым часом. Арестовано свыше 1200 человек и более 70 убито. Полиция не справляется, а власти страны вынужденно мобилизовали армию.

Как развивается ситуация в ЮАР — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Преступление и наказание

Джейкоб Зума занимал должность президента ЮАР с 2009 до 2018 года. Но коррупционные скандалы с его участием начались еще в 2004 году. Также бывшего главу государства обвиняли в сокрытии доходов и изнасиловании. Но благодаря команде профессиональных адвокатов экс-президент ЮАР вышел сухим из воды.

Эскалация беспорядков: что известно о ситуации в ЮАР к концу недели с начала протестов
Федеральное агентство новостей  / 

В конце концов против него выступила даже партия «Африканский национальный конгресс», в которой он состоял более 50 лет. Под давлением АНК Зума ушел в отставку, и через месяц началось новое разбирательство, которое продолжается по сей день.

За решетку бывший глава государства попал лишь 8 июля текущего года, но и тут причиной стали вовсе не его финансовые махинации. Он получил 15-месячное наказание за неуважение к суду и неявку на разбирательство.

Поначалу Зума заявлял, что не собирается сдаваться правоохранителям, но за несколько минут до истечения крайнего срока добровольной явки все-таки отправился за решетку.

Еще до заключения Зумы под стражу вокруг его резиденции собрались сторонники, требовавшие прекратить преследование экс-президента. Но с момента его ареста в ЮАР начался сущий кошмар.

ЮАР в огне

Эскалация беспорядков: что известно о ситуации в ЮАР к концу недели с начала протестов
Global Look Press  / © Yeshiel Source / XinHua

Уличные акции начались с родины Зумы, провинции Квазулу-Натал, где он и отбывает наказание. Недовольные арестом кумира граждане стали выражать гнев по поводу решения суда всеми доступными способами. Южноафриканцы перекрыли трассу N3, которая связывает крупнейший порт штата — Дурбан с внутренними районами страны.

Сразу в нескольких местах возникли баррикады из горящих покрышек и мусора. Позже сторонники Зумы решили поджигать автомобили, чтобы максимально осложнить работу дорожных служб. Начались первые акты мародерства: на заблокированной трассе разграбили стоявшие в пробке фуры.

Водитель одного из сгоревших автомобилей заявил, что ему пришлось бежать, спасая собственную жизнь, когда разъяренные протестующие подожгли 25 грузовиков в районе платной трассы Муи Ривер.

Быстрыми темпами протесты охватили соседнюю провинцию Гаутенг. События развивались по тому же сценарию: стычки с полицейскими, акты вандализма, поджоги и расхищение всего, до чего можно дотянуться. Президент ЮАР Сирил Рамафоса в телевизионном обращении призвал граждан к спокойствию. Однако его мало кто услышал.

Уличные погромы

На следующий день после ареста отца дочь Зумы Дудузиле организовала акцию #FreeJacobZuma. Для начала она опубликовала видео, на котором фото действующего главы ЮАР расстреливают из ружья. А после принялась репостить сообщения о новых поджогах и погромах, не забывая снабжать их соответствующим хештегом.

Одновременно с запуском ее «флешмоба» началось продвижение этнического вопроса. К протестующим присоединились оскорбленные притеснением зулусов — народности, к которой принадлежит Джейкоб Зума. Правоохранительные органы начали аресты особенно буйных граждан, но на развитие беспорядков это уже не оказывало никакого влияния.

Эскалация беспорядков: что известно о ситуации в ЮАР к концу недели с начала протестов
Global Look Press  / © Yeshiel / XinHua

Масла в огонь подлил Фонд Джейкоба Зумы. В сообщении к гражданам происходящее названо «праведным гневом» народа. Руководство фонда связало стабилизацию обстановки в стране с необходимостью освободить экс-президента.

«Мир и стабильность в Южной Африке напрямую связаны с немедленным освобождением президента Зумы. Его заключение в тюрьму было исключительно эмоциональным решением», — говорится на официальном Twitter-аккаунте организации.

К воскресенью ряды бунтовщиков пополнили обычные уличные хулиганы, которые устраивали акты вандализма без какой-либо причины. Грабежи магазинов стали массовым явлением. Причем зачастую мародеры выносили украденное уже из горящих зданий.

Воскресное обращение президента митингующие снова приняли в штыки. Ни о каком мирном разрешении конфликта не было и речи. Протесты охватили крупнейший город провинции Гаутенг — Йоханнесбург. Местами правоохранительные органы полностью утратили контроль над ситуацией.

«Мы наблюдаем продолжающиеся грабежи в Александре в Йоханнесбурге. Полиция покинула эту улицу, и толпа увеличилась. Ранее правоохранители стреляли резиновыми пулями, а люди в ответ бросали камни. Подожжены несколько зданий», — сообщает одна из жительниц Йоханнесбурга.

Такое развитие событий не оставило главе ЮАР выбора. К вечеру 12 июля на помощь полиции отправилась национальная армия.

«Силы национальной обороны ЮАР приступили к предварительному развертыванию контингента в соответствии с полученным запросом о помощи правоохранительным органам в штатах Гаутенг и Квазулу-Натал с целью подавлении беспорядков, охвативших обе провинции в последние несколько дней», — говорится в заявлении южноафриканских военных.

Однако и 2500 военнослужащих не помогли полиции подавить протест. В понедельник начался пожар в тюрьме Умзинто в Квазулу-Натал. Часть заключенных попыталась воспользоваться ситуацией и досрочно выбраться на свободу. Один из них погиб при падении с крыши исправительного учреждения.

Последствия беспорядков уже сказались на национальной экономике. Южноафриканский рэнд, который считался одной из наиболее стабильных валют континента, стал терять в цене и ко вторнику упал до трехмесячного минимума. Аналогичным образом дешевеют облигации государственного займа.

Также начались проблемы со здравоохранением. Медицинская служба ЮАР заявляет, что протесты сорвали кампанию по вакцинации против COVID-19. Затруднена помощь хроническим больным, нуждающимся в постоянном наблюдении.

Грабежи в охваченных беспорядками районах приобрели массовый характер. Некоторые местные жители прямо признавались, что не имеют никакого отношения к протестам.

«Я действительно не беспокоюсь о Зуме. Он коррумпированный старик, который заслуживает тюрьмы», — заявил 30-летний мужчина, признавшийся, что взял продукты «для мамы».

Появились сообщения, что некоторые полицейские примкнули к мародерам и пользуются неразберихой, чтобы улучшить собственное материальное положение.

В среду ситуация продолжила ухудшаться. В связи с массовыми беспорядками приостановил работу крупнейший нефтеперерабатывающий завод ЮАР (SAPREF), расположенный в Дурбане. Предприятие мощностью в 180 000 баррелей в день производило около 35% всего топлива в стране.

Также отмечается распространение беспорядков на новые территории. Погромы и грабежи зафиксированы в штате Мпумаланга к северу от Квазулу-Натал и Северном Кейпе на западе страны.

Туннель без света в конце

Погромы, охватившие ЮАР, — не первый случай, когда правительству пришлось привлечь армию. У национальных войск есть опыт улаживания подобных конфликтов. Но массовые аресты не решат всех проблем.

Кроме того, президент Рамафоса поначалу проявил неоправданную осторожность, направив на помощь полиции всего 2500 военнослужащих. В прошлом году для поддержания общенациональной изоляции во время первой волны COVID-19 власти задействовали 70 000 человек. Правда, после появились сообщения, что количество представителей армии увеличено вдвое.

Эскалация беспорядков: что известно о ситуации в ЮАР к концу недели с начала протестов
Global Look Press  / © Matthias Tödt / dpa-Zentralbild

С требованием немедленно пресечь беспорядки к руководству ЮАР обратился председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Он выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что продолжение уличных акций приведет к серьезным последствиям для всего южноафриканского региона.

В то же время правительство предупреждает, что в охваченных народным бунтом районах подходят к концу запасы продовольствия. Этому способствуют как мародерство, так и перекрытые дороги. В сочетании с грядущим топливным кризисом из-за остановки SAPREF подобное развитие событий может привести к введению чрезвычайного положения.

Заключение Зумы под стражу дало начало текущим беспорядкам. Но нельзя забывать, что в ЮАР хватает внутренних проблем на расовой и национальной почве. К тому же страна многие месяцы живет в условиях коронавирусных ограничений, а кампания по вакцинации затруднена коррупционными преступлениями и политическими играми властей.

Арест экс-президента лишь дал искру, которая разожгла пламя. Люди банально устали от неспособности правительства решить их проблемы и обеспечить достойный уровень жизни. Объем накопившихся претензий заставляет усомниться, что вмешательство армии сможет легко переломить ситуацию.

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