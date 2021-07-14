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Злоумышленник шантажировал интимными фото 18-летнюю ижевчанку

  /   Обновлено: 14 июля 2021 22:53
Происшествия
Злоумышленник шантажировал интимными фото 18-летнюю ижевчанку
pixabay.com

Ижевск, 14 июля. Правоохранительные органы подозревают 32-летнего жителя Свердловской области в шантаже 18-летней девушки, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, мужчина взломал страницу жительницы Ижевска в социальной сети и похитил фото интимного характера из личной переписки. Злоумышленник требовал деньги, угрожая распространить фотографии.

Подозреваемый задержан, у него изъяты несколько мобильных телефонов, системных блоков, флеш-карт и жестких дисков. В настоящее время устанавливается причастность мужчины к аналогичным преступлениям на территории Удмуртии.

Ранее сообщалось, что школьница рассказала родителям о том, как больше года 55-летний сосед держал ее в страхе и насиловал, шантажируя откровенными видео и фотографиями. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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ижевск свердловская область шантаж
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